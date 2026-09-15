Balade gourmande de la Fête du gâteau basque Gare routière Cambo-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · Gare routière · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Balade gourmande de la Fête du gâteau basque
Gare routière Avenue Curutchague Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:15:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Pour découvrir les charmes de Cambo-les-Bains et ses beaux points de vue, avec une pause dégustation de cidre et gâteau basque.
Une balade facile, de 3h/3h30 (Dénivelé : 213m – Distance : 11.5km), au départ de la gare routière (Avenue de Curutchague), encadrée par le club de randonnée de Cambo Kanboarrak Mendiz Mendi.
Le parcours est le suivant : Parking derrière le tennis club – Villa Arnaga – Parc des sports – Colline de la Bergerie – Les Thermes – Dégustation à la Halle Bernadette Jougleux – Gare routière.
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à partir du 7 septembre. .
Gare routière Avenue Curutchague Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
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English : Balade gourmande de la Fête du gâteau basque
L’événement Balade gourmande de la Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains
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