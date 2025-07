BALADE GOURMANDE DE LA SAINT-MICHEL Saint-Pierre-des-Tripiers

Départ 9h de St Pierre des Tripiers, parking à côté de l’église (petit encas offert) pour une balade de 2h et 5,67km. Balade familiale et commenté par l’historien local Philippe Chambon, qui vous transportera vers nos ancêtres… les hommes de l’âge de cuivre. Merci de bien vouloir remplir le coupon de participation à télécharger sur le site internet de la confrérie de la Saint-Michel.

Départ 9h de St Pierre des Tripiers, parking à côté de l’église (petit encas offert) pour une balade de 2h et 5,67km. Balade familiale et commenté par l’historien local Philippe Chambon, qui vous transportera vers nos ancêtres… les hommes de l’âge de cuivre.

Après le repas, visite de l’église de St Pierre des Tripiers.

Pour une bonne organisation de cette journée merci de bien vouloir remplir le coupon de participation à télécharger sur le site internet de la confrérie de la Saint-Michel. .

Saint-Pierre-des-Tripiers 48150 Lozère Occitanie

English :

Departure 9am from St Pierre des Tripiers, parking next to the church (small snack offered) for a 2-hour, 5.67km walk. A family walk with commentary by local historian Philippe Chambon, who will take you back to our ancestors… the men of the Copper Age. Please fill in the registration form on the Confrérie de la Saint-Michel website.

German :

Abfahrt um 9 Uhr in St Pierre des Tripiers, Parkplatz neben der Kirche (kleiner Snack wird angeboten) für einen 2-stündigen Spaziergang von 5,67 km. Dieser Familienspaziergang wird von dem Lokalhistoriker Philippe Chambon kommentiert und führt Sie zu unseren Vorfahren… den Menschen der Kupferzeit. Bitte füllen Sie den Teilnahmecoupon aus, den Sie auf der Website der Bruderschaft des Heiligen Michaels herunterladen können.

Italiano :

Partenza alle 9 da St Pierre des Tripiers, parcheggio accanto alla chiesa (snack fornito) per una passeggiata di 2 ore e 5,67 km. Una passeggiata per famiglie commentata dallo storico locale Philippe Chambon, che vi riporterà ai nostri antenati… gli uomini dell’età del rame. Si prega di compilare il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito web della Confrérie de la Saint-Michel.

Espanol :

Salida a las 9:00 h de St Pierre des Tripiers, aparcamiento junto a la iglesia (se ofrece un tentempié) para un paseo de 2 horas y 5,67 km. Un paseo familiar comentado por el historiador local Philippe Chambon, que le llevará de vuelta a nuestros antepasados… los hombres de la Edad de Cobre. Rellene el formulario de inscripción que puede descargar en el sitio web de la Confrérie de la Saint-Michel.

