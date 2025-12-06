Balade Gourmande de Noël Office de tourisme Dijon

Balade Gourmande de Noël

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 18:45:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Balade Gourmande de Noël à Dijon une immersion festive et savoureuse ! À l’occasion des fêtes de fin d’année, plongez dans l’atmosphère magique de Noël avec l’Office de tourisme. Partez à la découverte des traditions de fin d’année lors d’une balade conviviale, ponctuée de dégustations gourmandes qui raviront vos papilles. Et pour parfaire l’expérience, un délicieux verre de vin chaud vous sera offert pour réchauffer votre cœur et vos mains ! Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis, sous les lumières scintillantes de la ville. (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.) .

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

English : Balade Gourmande de Noël

German : Balade Gourmande de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade Gourmande de Noël Dijon a été mis à jour le 2025-11-20 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès