BALADE GOURMANDE DU FOYER RURAL Plage de Boisrie Chassiron Saint-Denis-d’Oléron samedi 6 juin 2026.
Plage de Boisrie Chassiron 2 petite rue du Port Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
2026-06-06
Insolite Venez vous régaler d’une marche gustative.
Plage de Boisrie Chassiron 2 petite rue du Port Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 81 foyerruralstdenis@orange.fr
English :
Unusual Come and enjoy a taste walk.
