BALADE GOURMANDE DU FOYER RURAL Plage de Boisrie Chassiron Saint-Denis-d’Oléron

BALADE GOURMANDE DU FOYER RURAL

Plage de Boisrie Chassiron 2 petite rue du Port Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Insolite Venez vous régaler d’une marche gustative.

English :

Unusual Come and enjoy a taste walk.

