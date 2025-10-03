Balade Gourmande du Triangle d’Or

Arbois Jura

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Environ 10 km à pied de balade rythmés par cinq haltes gourmandes à la rencontre des mets locaux et des vins AOC du territoire jurassien apéritif, entrée, plat de résistance, fromage et dessert.

Rendez-vous pour le départ à la Fruitière Vinicole d’Arbois, puis découverte de la cité arboisienne sur les pas de Louis Pasteur, son collège, sa place emblématique et la maison familiale. Une première pause pour un apéritif du terroir. Vous cheminerez ensuite direction les tourillons, apprécierez une assiette locale puis direction le paisible village de Montigny-les-Arsures où vous saurez apprécier le plat de résistance. Vous randonnerez à travers les vignes jusqu’à l’étape fromagère, Tour Curon. Il sera alors temps de revenir en direction d’Arbois et de sa Fruitière vinicole c’est dans le parc du Château Béthanie que seront servis desserts gourmands, fines bulles et café dans une ambiance musicale et festive.

Départ et arrivée à la Fruitière vinicole d’Arbois Château Béthanie (parkings à proximité)

Départs échelonnés à partir de 10h30 et jusqu’à 12h30

Le tarif comprend apéritif, entrée, plat de résistance, fromage et dessert, dégustation de vins au verre à chaque halte, itinéraire balisé, porte-verre et verre de dégustation sérigraphié**, animations musicales et variées.

** verre et porte-verre pour les participants majeurs uniquement .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 03 29

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English : Balade Gourmande du Triangle d’Or

L’événement Balade Gourmande du Triangle d’Or Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA