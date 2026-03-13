BALADE GOURMANDE ÉDITION PRINTEMPS

Chemin de Moscou Brugairolles Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 12:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Une parenthèse hors du temps…

Partez pour une balade guidée dans nos vignes et chais, ponctuée de pauses gourmandes où nos vins seront sublimés par de délicates bouchées salées imaginées par le restaurant Côté Resto. Un moment sensoriel, entre nature, gastronomie et plaisir gustatif

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Chemin de Moscou Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 4 68 20 65 87 boutique@domainegayda.com

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English :

A timeless interlude?

Join us for a guided tour of our vineyards and cellars, punctuated by gourmet breaks where our wines will be enhanced by delicate savory bites imagined by the Côté Resto restaurant. A sensory moment, between nature, gastronomy and gustatory pleasure

L’événement BALADE GOURMANDE ÉDITION PRINTEMPS Brugairolles a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin