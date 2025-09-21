Balade gourmande en calèche Place de Preures Le Clivet

Balade gourmande en calèche Place de Preures Le Clivet dimanche 21 septembre 2025.

Balade gourmande en calèche Dimanche 21 septembre, 15h00 Place de Preures Pas-de-Calais

Tarif adulte : 12€ ; tarif enfant : 8€ ; gratuit pour les moins de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Balade gourmande en calèche à Preures – Journées Européennes du Patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale vous propose une balade gourmande en calèche guidée, le dimanche 21 septembre.

Départ à 15h depuis la place de Preures pour une promenade savoureuse et commentée à travers le patrimoine local.

Tarifs :

– Adultes : 12 €

– Enfants : 8 €

– Gratuit pour les moins de 3 ans

Réservation obligatoire au 03 21 81 98 14 ou en ligne ici : https://tinyurl.com/28j9j9b3

Un moment authentique à vivre en famille ou entre amis, entre découvertes et dégustations !

Place de Preures Place de Preures Le Clivet 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 81 98 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/28j9j9b3 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/28j9j9b3 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale