Castelnau-de-Guers

BALADE GOURMANDE EN GARRIGUE

Parking du cimetière Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Balade nature guidée et inspirante !

Partez à la découverte des fleurs et plantes comestibles de nos garrigues. Elles pourraient même égayer votre assiette et régaler vos papilles !

Profitez des saveurs, parfums et couleurs que nous offre le printemps !

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Parking du cimetière Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25

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English :

An inspiring guided nature walk!

Discover the edible flowers and plants of our garrigues. They might even brighten up your plate and delight your taste buds!

Enjoy the flavors, scents and colors of spring!

L’événement BALADE GOURMANDE EN GARRIGUE Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34