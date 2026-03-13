Balade gourmande en gyropode ! Place du Château Royer

Balade gourmande en gyropode !

Place du Château Domaine Debreuille Royer Saône-et-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Partez pour une expérience originale au cœur des paysages viticoles de Royer !

Au départ du Domaine Debreuille, laissez-vous surprendre par une balade en gyropode d’1 heure, accessible et ludique, idéale pour découvrir autrement les chemins et panoramas qui entourent le domaine. Après une courte prise en main, glissez en douceur à travers les vignes et profitez d’un moment convivial mêlant nature, sensations et découverte du terroir.

À l’issue de cette escapade, place au plaisir des papilles avec un repas gourmand à “La Cabane du Vigneron”, le nouveau restaurant du domaine. Dans une ambiance chaleureuse et authentique, savourez une cuisine généreuse inspirée des produits locaux, accompagnée des vins du domaine. Une sortie parfaite pour mêler aventure, détente et gastronomie !

Entre balade insolite et table gourmande, vivez un moment unique au cœur du vignoble de Royer. .

Place du Château Domaine Debreuille Royer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

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English : Balade gourmande en gyropode !

L’événement Balade gourmande en gyropode ! Royer a été mis à jour le 2026-03-13 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II