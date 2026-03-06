Balade gourmande en trotinette électrique dans les vignes à Valanjou Domaine du Bon Repos Chemillé-en-Anjou

Balade gourmande en trotinette électrique dans les vignes à Valanjou

Domaine du Bon Repos 9 Bis Chemin de la Varenne d’Etiau Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-24 2026-06-21 2026-07-11 2026-07-12

Balade en trotinette éléctrique dans les vignes à la découverte de vins locaux.

Venez profiter d’une promenade d’une heure en trottinette pour découvrir le vignoble du Bon Repos situé à Valanjou aux portes du Layon et déguster leurs vins.

Finissez cette découverte par une dégustation de produits locaux et de saison au sein de la cave.

A détailler le plus possible .

Domaine du Bon Repos 9 Bis Chemin de la Varenne d’Etiau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 59 61 77 57 contact@domainedubonrepos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Electric scooter ride through the vineyards to discover local wines.

L’événement Balade gourmande en trotinette électrique dans les vignes à Valanjou Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges