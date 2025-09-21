Balade gourmande Espace Isabelle de Hainaut Bapaume

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T10:00:00
Découvrez la ville à travers une déambulation jalonnée de dégustations et de lieux insolites.
Départ de l’Espace Isabelle de Hainaut, rue de Saint Quentin
De 8h à 10h
Tarifs : 5€ / Enfant : 2€ / gratuit -3 ans
* réservation : Mairie de Bapaume, par téléphone 03.21.50.58.80 ou sur le site internet bapaume.fr

Espace Isabelle de Hainaut Rue de Saint-Quentin – 62450 Bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France
