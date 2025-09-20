Balade gourmande Espace rené-rosset Ayse

Balade gourmande Espace rené-rosset Ayse samedi 20 septembre 2025.

Balade gourmande Samedi 20 septembre, 09h00 Espace rené-rosset Haute-Savoie

5€/ personne, 50 places, matériel de marche : chaussures, eau, bâtons,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

“La Gourmand’Ayze” organisée par l’office de tourisme. Partez pour une balade gourmande et culturelle à Ayze, entre patrimoine local et paysages viticoles d’exception (activité payante).

Espace rené-rosset 169 Rte de Bonneville, 74130 Ayse Ayse 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.97.04.21 [{« type »: « phone », « value »: « 0450973837 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

©OTFG