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Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel

Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel

Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 36140 Lourdoueix-Saint-Michel

Département : Indre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Lourdoueix-Saint-Michel

Balade gourmande et contée

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Michel Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Randonnée semi nocturne à Lourdoueix Saint-Michel.
Randonnée pédestre accessible à tous, ponctuée de 4 pauses et accompagnée du groupe folklorique d’Aigurande. Départ de la salle des fêtes. 15  .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Michel 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 21 23 55 

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English :

Semi-night hike at Lourdoueix Saint-Michel.

L’événement Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand