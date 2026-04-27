Lourdoueix-Saint-Michel

Balade gourmande et contée

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Michel Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Randonnée semi nocturne à Lourdoueix Saint-Michel.

Randonnée pédestre accessible à tous, ponctuée de 4 pauses et accompagnée du groupe folklorique d’Aigurande. Départ de la salle des fêtes. 15 .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Michel 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 21 23 55

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English :

Semi-night hike at Lourdoueix Saint-Michel.

L’événement Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand