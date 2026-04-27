Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel
Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel samedi 27 juin 2026.
Lourdoueix-Saint-Michel
Balade gourmande et contée
Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Michel Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Randonnée semi nocturne à Lourdoueix Saint-Michel.
Randonnée pédestre accessible à tous, ponctuée de 4 pauses et accompagnée du groupe folklorique d’Aigurande. Départ de la salle des fêtes. 15 .
Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Michel 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 21 23 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Semi-night hike at Lourdoueix Saint-Michel.
L’événement Balade gourmande et contée Lourdoueix-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand