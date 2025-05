Balade gourmande et marché de producteurs – Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Saint-Germain-Laprade, 17 mai 2025 14:00, Saint-Germain-Laprade.

Haute-Loire

Balade gourmande et marché de producteurs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Balade gourmande animée au départ de la Distillerie Pagès stands de dégustation de produits locaux, animations tout au long du parcours et marché de producteurs sur le parking de la Distillerie.

Réservation par mail.

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@verveine.com

English :

Gourmet walk starting from the Distillerie Pagès: local product tasting stands, entertainment along the way and farmers’ market in the Distillerie parking lot.

Reservations by e-mail.

German :

Animierter Gourmet-Spaziergang ab der Brennerei Pagès: Stände mit Kostproben lokaler Produkte, Animationen entlang der Strecke und Bauernmarkt auf dem Parkplatz der Brennerei.

Reservierung per E-Mail.

Italiano :

Passeggiata gastronomica con partenza dalla Distillerie Pagès: stand di degustazione di prodotti locali, intrattenimento lungo il percorso e mercato dei produttori nel parcheggio della Distillerie.

Prenotazioni via e-mail.

Espanol :

Paseo gastronómico con salida de la destilería Pagès: puestos de degustación de productos locales, animaciones a lo largo del recorrido y mercado de productores en el aparcamiento de la destilería.

Reservas por correo electrónico.

