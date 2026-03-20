Balade gourmande et solidaire dans les vignes Domaine des Trois V Chichée

Balade gourmande et solidaire dans les vignes

Domaine des Trois V 5 Allée des Tilleuls Chichée Yonne

Tarif : 0 – 0 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez participer à la randonnée gourmande au cœur du vignoble, au profit de l’association Ensemble pour l’avenir de Louane. C’est l’occasion de profiter d’une matinée en plein air, entre vignes, dégustations et solidarité ! .

Domaine des Trois V 5 Allée des Tilleuls Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade gourmande et solidaire dans les vignes

L’événement Balade gourmande et solidaire dans les vignes Chichée a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois