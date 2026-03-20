Balade gourmande et solidaire dans les vignes Domaine des Trois V Chichée
Balade gourmande et solidaire dans les vignes Domaine des Trois V Chichée dimanche 26 avril 2026.
Balade gourmande et solidaire dans les vignes
Domaine des Trois V 5 Allée des Tilleuls Chichée Yonne
Tarif : 0 – 0 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez participer à la randonnée gourmande au cœur du vignoble, au profit de l’association Ensemble pour l’avenir de Louane. C’est l’occasion de profiter d’une matinée en plein air, entre vignes, dégustations et solidarité ! .
Domaine des Trois V 5 Allée des Tilleuls Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balade gourmande et solidaire dans les vignes
L’événement Balade gourmande et solidaire dans les vignes Chichée a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois