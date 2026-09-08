BALADE GOURMANDE DOMAINE LE ROC Fronton
samedi 10 octobre 2026 · DOMAINE LE ROC · Fronton
Informations pratiques
Fronton
BALADE GOURMANDE
DOMAINE LE ROC 1605 C Fronton Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Découvrez les saveurs et savoir-faire des vignerons et artisans du territoire frontonnais au fil d’une balade rythmée d’étapes gastronomiques hautes en couleurs.
Repas en 3 étapes avec accord mets et vins (voir le menu ci-dessous)
Arrêt 1 : Restaurant les Sens Ciel et Domaine la Valette
Entrée : Caviar d’aubergine et son toast à l’ail ~ Crumble de légumes au pesto et parmesan ~ Brochette de poulet yakitori
Arrêt 2 : Restaurant Ô de Vignes et Château Caze
Plat
Sot-l’y-laisse de dinde confit à l’ail, Purée de pommes de terre et légumes aux épices douces
ou
Risotto de freekeh aux petits légumes (ALTERNATIVE VÉGÉTARIENNE)
Arrêt 3 : Max Sena Fromager, Pâtisserie Lucchini et Domaine le Roc
Plateau de fromages & dessert : Finger Framboise
12 km
Départ du domaine le Roc
3 créneaux de départ : 10h, 10h15 et 10h30 .
DOMAINE LE ROC 1605 C Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Discover the flavors and expertise of the region?s winegrowers and craftsmen on a stroll punctuated by colorful gastronomic stops.
L’événement BALADE GOURMANDE Fronton a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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