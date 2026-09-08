BALADE GOURMANDE DOMAINE LE ROC Fronton

Informations pratiques

Fronton

BALADE GOURMANDE

DOMAINE LE ROC 1605 C Fronton Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Découvrez les saveurs et savoir-faire des vignerons et artisans du territoire frontonnais au fil d’une balade rythmée d’étapes gastronomiques hautes en couleurs.

Repas en 3 étapes avec accord mets et vins (voir le menu ci-dessous)

Arrêt 1 : Restaurant les Sens Ciel et Domaine la Valette

Entrée : Caviar d’aubergine et son toast à l’ail ~ Crumble de légumes au pesto et parmesan ~ Brochette de poulet yakitori

Arrêt 2 : Restaurant Ô de Vignes et Château Caze

Plat

Sot-l’y-laisse de dinde confit à l’ail, Purée de pommes de terre et légumes aux épices douces

ou

Risotto de freekeh aux petits légumes (ALTERNATIVE VÉGÉTARIENNE)

Arrêt 3 : Max Sena Fromager, Pâtisserie Lucchini et Domaine le Roc

Plateau de fromages & dessert : Finger Framboise

12 km

Départ du domaine le Roc

3 créneaux de départ : 10h, 10h15 et 10h30 .

DOMAINE LE ROC 1605 C Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Discover the flavors and expertise of the region?s winegrowers and craftsmen on a stroll punctuated by colorful gastronomic stops.

L’événement BALADE GOURMANDE Fronton a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE