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AGENDA · Fronton

BALADE GOURMANDE DOMAINE LE ROC Fronton

samedi 10 octobre 2026 · DOMAINE LE ROC · Fronton

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
DOMAINE LE ROC
Adresse
1605 C
Ville
31620 Fronton
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif enfant

Fronton

BALADE GOURMANDE

DOMAINE LE ROC 1605 C Fronton Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Découvrez les saveurs et savoir-faire des vignerons et artisans du territoire frontonnais au fil d’une balade rythmée d’étapes gastronomiques hautes en couleurs.
Repas en 3 étapes avec accord mets et vins (voir le menu ci-dessous)

Arrêt 1 : Restaurant les Sens Ciel et Domaine la Valette
Entrée : Caviar d’aubergine et son toast à l’ail ~ Crumble de légumes au pesto et parmesan ~ Brochette de poulet yakitori

Arrêt 2 : Restaurant Ô de Vignes et Château Caze
Plat
Sot-l’y-laisse de dinde confit à l’ail, Purée de pommes de terre et légumes aux épices douces
ou
Risotto de freekeh aux petits légumes (ALTERNATIVE VÉGÉTARIENNE)

Arrêt 3 : Max Sena Fromager, Pâtisserie Lucchini et Domaine le Roc
Plateau de fromages & dessert : Finger Framboise

12 km
Départ du domaine le Roc
3 créneaux de départ : 10h, 10h15 et 10h30   .

DOMAINE LE ROC 1605 C Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Discover the flavors and expertise of the region?s winegrowers and craftsmen on a stroll punctuated by colorful gastronomic stops.

L’événement BALADE GOURMANDE Fronton a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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