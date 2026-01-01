Balade gourmande hivernale Roderen

Balade gourmande hivernale

Route de Guewenheim Roderen Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-25 10:45:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Une balade de 4km pour admirer les beaux paysages hivernaux. Et pour se réchauffer, un vin chaud, une bonne soupe et une raclette à la bougie, on a pas trouvé mieux pour bien démarrer l’année. .

Route de Guewenheim Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 42 50 47 fcroderenmanif@gmail.com

A 4km walk to admire the beautiful winter scenery. And to warm up, a candlelit raclette we couldn’t think of a better way to start the year.

