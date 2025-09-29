Balade Gourmande Foyer Fernand Valette La Roque-Gageac
Foyer Fernand Valette 11 rue Yvonne et Fernand Valette La Roque-Gageac Dordogne
Début : 2025-09-29
fin : 2025-09-29
Les Insatiables donne rendez-vous ce lundi 29 septembre au + de 60 ans, pour une balade gourmande de 2 à 5 km.
Au programme
découoverte de plantes sauvages et comestibles et dégustations.
Sur inscription. .
