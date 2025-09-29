Balade Gourmande Foyer Fernand Valette La Roque-Gageac

Foyer Fernand Valette 11 rue Yvonne et Fernand Valette La Roque-Gageac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

2025-09-29

Les Insatiables donne rendez-vous ce lundi 29 septembre au + de 60 ans, pour une balade gourmande de 2 à 5 km.

Au programme

découoverte de plantes sauvages et comestibles et dégustations.

Sur inscription. .

+33 5 53 29 51 52

