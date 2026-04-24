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Balade Gourmande La Selle-en-Hermoy

Balade Gourmande La Selle-en-Hermoy

Balade Gourmande La Selle-en-Hermoy dimanche 10 mai 2026.

Ville : 45210 La Selle-en-Hermoy

Département : Loiret

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

La Selle-en-Hermoy

Balade Gourmande

La Selle-en-Hermoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 10:30:00

Date(s) :
2026-05-10

Balade gourmande
Stands de dégustation repas réparti tout au long du parcours
Dessert et café à l’arrivée
Boucle de 13 kms, organisée par les Lions Club Montargis rive du Loing. Au profit de la canne blanche électronique.   .

La Selle-en-Hermoy 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 63 15 22  js.bemeau@gmail.com

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English :

Gourmet stroll
Tasting stands: meals distributed along the route
Dessert and coffee on arrival

L’événement Balade Gourmande La Selle-en-Hermoy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT 3CBO