La Selle-en-Hermoy

Balade Gourmande

La Selle-en-Hermoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 10:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Balade gourmande

Stands de dégustation repas réparti tout au long du parcours

Dessert et café à l’arrivée

Boucle de 13 kms, organisée par les Lions Club Montargis rive du Loing. Au profit de la canne blanche électronique. .

La Selle-en-Hermoy 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 63 15 22 js.bemeau@gmail.com

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English :

Gourmet stroll

Tasting stands: meals distributed along the route

Dessert and coffee on arrival

L’événement Balade Gourmande La Selle-en-Hermoy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT 3CBO