Balade gourmande Land’E Roz Landaul
Stade municipal Landaul Morbihan
Tarif : – –
Date : 2025-10-26
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
A l’occasion d’octobre rose la commune organise une randonnée de 6,7 kms.
Départ du stade municipal (inscription fortement recommandées, places limitées) et paiement en mairie, le samedi matin à la poste de Landaul.
Proposée par le CCAS de Landaul. Avec la généreuse participation de fumages artisanal d’Arzon, Ty Délice et le verger de Kerbellec. .
Stade municipal Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 05
