Balade gourmande Les Lèves-et-Thoumeyragues
Balade gourmande Les Lèves-et-Thoumeyragues mercredi 15 juillet 2026.
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Balade gourmande
Boutique UNIVITIS Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 Juillet à partir de 18h30 (Boutique UNIVITIS) Balade gourmande (1h de balade tout public Restauration possible sur place avec pique-nique préparé par un restaurateur local sur réservation au plus tard le lundi soir avant 18h) Rens au 05 57 46 03 00 .
Boutique UNIVITIS Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr
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English : Balade gourmande
L’événement Balade gourmande Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays Foyen
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