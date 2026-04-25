Juillac-le-Coq

Balade gourmande nocturne

Place Claude Assurin Juillac-le-Coq Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Participez à la Juillacaise, une balade nocturne ponctuée de pauses gourmandes organisée par l’Essor Juillacais. Pensez à vous munir d’assiettes, verres et couverts ainsi que d’une lampe de poche et d’un gilet jaune.

.

Place Claude Assurin Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 04 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Juillacaise, an evening stroll punctuated by gourmet breaks organized by Essor Juillacais. Remember to bring plates, glasses and cutlery, as well as a flashlight and a yellow vest.

L’événement Balade gourmande nocturne Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac