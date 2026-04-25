Balade gourmande nocturne Juillac-le-Coq
Balade gourmande nocturne Juillac-le-Coq samedi 23 mai 2026.
Juillac-le-Coq
Balade gourmande nocturne
Place Claude Assurin Juillac-le-Coq Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Participez à la Juillacaise, une balade nocturne ponctuée de pauses gourmandes organisée par l’Essor Juillacais. Pensez à vous munir d’assiettes, verres et couverts ainsi que d’une lampe de poche et d’un gilet jaune.
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Place Claude Assurin Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 04 42
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English :
Take part in the Juillacaise, an evening stroll punctuated by gourmet breaks organized by Essor Juillacais. Remember to bring plates, glasses and cutlery, as well as a flashlight and a yellow vest.
L’événement Balade gourmande nocturne Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac