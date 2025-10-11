Balade gourmande Pluneret

Route de Kerzuhen Pluneret Morbihan

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Une matinée pour allier plaisir et découverte dans le secteur de l’Anse du Téno.

En début de parcours une pause sucrée sera offerte, et en fin, une pause salée attendra le public à la Ferme biologique de Kerzuhen. Les participants auront la possibilité d’acheter les produits locaux et biologiques proposés directement auprès des producteurs les vergers de Mériadec, Miéli Miélo, la ferme de Cromarzel et Auprès de mes chèvres.

Lieu de rendez-vous parking Le Téno (route de Kerzuhen)

Réservation obligatoire .

Route de Kerzuhen Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 06

