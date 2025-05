Balade gourmande – Polignac, 17 mai 2025 18:00, Polignac.

Charente-Maritime

Balade gourmande Salle des fêtes Polignac Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Balade longue d’environ 8km, plusieurs escales gourmandes sont prévues le long du parcours. en suivant concert gratuit du groupe « Les Vintage » ouvert à tous.

Salle des fêtes

Polignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 75 79 30 comitedesfetespolignac@gmail.com

English :

Approx. 8km walk, with several gourmet stops along the way. Followed by a free concert by the group « Les Vintage »: open to all.

German :

Langer Spaziergang von ca. 8km, mehrere Gourmet-Stopps entlang der Strecke. im Anschluss kostenloses Konzert der Gruppe « Les Vintage »: offen für alle.

Italiano :

Una passeggiata di circa 8 km, con diverse soste gastronomiche lungo il percorso, seguita da un concerto gratuito del gruppo « Les Vintage »: aperto a tutti.

Espanol :

Un paseo de unos 8 km, con varias paradas para comer por el camino. Seguido de un concierto gratuito del grupo « Les Vintage »: abierto a todos.

L’événement Balade gourmande Polignac a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge