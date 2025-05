Balade Gourmande – Plage de la Boirie / Chassiron Saint-Denis-d’Oléron, 7 juin 2025 18:00, Saint-Denis-d'Oléron.

Charente-Maritime

Balade Gourmande Plage de la Boirie / Chassiron 2 petite rue du Port Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 18:00:00

fin : 2025-06-07 22:30:00

Date(s) :

2025-06-07

Circuit pédestre, d’environ 10 km entre Saint Denis d’Oléron et le phare de Chassiron, parsemé d’étapes gourmandes. Départ entre 18h et 19h. Sur inscription avant le 03 juin. Places limitées.

Plage de la Boirie / Chassiron 2 petite rue du Port

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 81 foyeruralstdenis@orange.fr

English :

A 10 km walking tour between Saint Denis d’Oléron and the Chassiron lighthouse, dotted with gourmet stops. Departure between 18h and 19h. Registration by June 03. Places limited.

German :

Fußweg, ca. 10 km zwischen Saint Denis d’Oléron und dem Leuchtturm von Chassiron, gespickt mit Feinschmecker-Etappen. Abfahrt zwischen 18 und 19 Uhr. Nach Anmeldung vor dem 03. Juni. Begrenzte Plätze.

Italiano :

Escursione a piedi di 10 km tra Saint Denis d’Oléron e il faro di Chassiron, con soste gastronomiche. Partenza tra le 18.00 e le 19.00. Si prega di iscriversi entro il 03 giugno. I posti sono limitati.

Espanol :

Recorrido a pie de 10 km entre Saint Denis d’Oléron y el faro de Chassiron, salpicado de paradas gastronómicas. Salida entre las 18.00 y las 19.00 horas. Inscríbase antes del 3 de junio. Plazas limitadas.

