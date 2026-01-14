Balade gourmande Saint-Loup-des-Chaumes

Balade gourmande

Route de Saint-Loup Saint-Loup-des-Chaumes Cher

Début : Dimanche 2026-02-08 10:30:00

L’équipe de bénévoles de Sports et Loisirs à St Loup des Chaumes organise une balade de 5kms suivie d’un pot au feu. Une exposition de cartes postales anciennes vous permettra d’observer le St Loup d’hier à aujourd’hui.

Une balade de 5 kms de St Loup des Chaumes d’hier à aujourd’hui avec un repas convival sur réservation avant le 4 février.

Repas Pot au Feu sur réservation, ouvert aux randonneurs et non-randonneurs. 18 .

Route de Saint-Loup Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 28 63 57

English :

The team of volunteers from Sports et Loisirs à St Loup des Chaumes is organizing a 5kms walk followed by a pot au feu. An exhibition of old postcards will give you a glimpse of the St Loup of yesterday and today.

