Balade gourmande Saint-Loup-des-Chaumes

Route de Saint-Loup Saint-Loup-des-Chaumes Cher
Début : Dimanche 2026-02-08 10:30:00
L’équipe de bénévoles de Sports et Loisirs à St Loup des Chaumes organise une balade de 5kms suivie d’un pot au feu. Une exposition de cartes postales anciennes vous permettra d’observer le St Loup d’hier à aujourd’hui.
Route de Saint-Loup Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 28 63 57
English :
The team of volunteers from Sports et Loisirs à St Loup des Chaumes is organizing a 5kms walk followed by a pot au feu. An exhibition of old postcards will give you a glimpse of the St Loup of yesterday and today.
