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BALADE GOURMANDE Saint-Sauveur-de-Ginestoux

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Sauveur-de-Ginestoux

BALADE GOURMANDE Saint-Sauveur-de-Ginestoux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
48170 Saint-Sauveur-de-Ginestoux
Département
Lozère
Tarif
20 20 Adulte

Saint-Sauveur-de-Ginestoux

BALADE GOURMANDE

Saint-Sauveur-de-Ginestoux Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

La Ferme Enchantée propose une une balade gourmande en 3 étapes avec animations.
Réservation obligatoire avant le 22 juillet.
La Ferme Enchantée propose une une balade gourmande en 3 étapes avec animations.
Réservation obligatoire avant le 22 juillet.   .

Saint-Sauveur-de-Ginestoux 48170 Lozère Occitanie +33 6 86 04 50 96  fermeenchantee48@gmail.com

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English :

La Ferme Enchantée offers a three-stop gourmet tour with entertainment.
Reservations are required by July 22.

L’événement BALADE GOURMANDE Saint-Sauveur-de-Ginestoux a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Langogne