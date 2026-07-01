Informations pratiques

Saint-Sauveur-de-Ginestoux

BALADE GOURMANDE

Saint-Sauveur-de-Ginestoux Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La Ferme Enchantée propose une une balade gourmande en 3 étapes avec animations.

Réservation obligatoire avant le 22 juillet.

La Ferme Enchantée propose une une balade gourmande en 3 étapes avec animations.

Réservation obligatoire avant le 22 juillet. .

Saint-Sauveur-de-Ginestoux 48170 Lozère Occitanie +33 6 86 04 50 96 fermeenchantee48@gmail.com

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English :

La Ferme Enchantée offers a three-stop gourmet tour with entertainment.

Reservations are required by July 22.

L’événement BALADE GOURMANDE Saint-Sauveur-de-Ginestoux a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Langogne