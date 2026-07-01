BALADE GOURMANDE Saint-Sauveur-de-Ginestoux
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Sauveur-de-Ginestoux
Informations pratiques
Saint-Sauveur-de-Ginestoux
BALADE GOURMANDE
Saint-Sauveur-de-Ginestoux Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
La Ferme Enchantée propose une une balade gourmande en 3 étapes avec animations.
Réservation obligatoire avant le 22 juillet.
La Ferme Enchantée propose une une balade gourmande en 3 étapes avec animations.
Réservation obligatoire avant le 22 juillet. .
Saint-Sauveur-de-Ginestoux 48170 Lozère Occitanie +33 6 86 04 50 96 fermeenchantee48@gmail.com
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English :
La Ferme Enchantée offers a three-stop gourmet tour with entertainment.
Reservations are required by July 22.
L’événement BALADE GOURMANDE Saint-Sauveur-de-Ginestoux a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Langogne