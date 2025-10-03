Balade gourmande Saveurs d’Octobre Départ de l’Office de tourisme Guérande

Balade gourmande Saveurs d’Octobre Départ de l’Office de tourisme Guérande vendredi 3 octobre 2025.

Balade gourmande Saveurs d’Octobre

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 10:30:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande vous porpose une visite guidée dégustation à Guérande.

Guérande, cité réputée dès le Moyen-Âge pour son sel, est située au cœur d’un territoire au patrimoine culinaire riche. Cette visite vous propose de découvrir l’histoire, la tradition et l’évolution des goûts du Moyen-Âge à aujourd’hui. Éveillez votre palais par la dégustation de plusieurs produits !

Confort de visite

Des canne-sièges, des appareils amplificateur de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement et sur réservation auprès de nos accueils.

Informations et réservation

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

L’événement Balade gourmande Saveurs d’Octobre Guérande a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44