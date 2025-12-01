BALADE GOURMANDE SPÉCIALE FÊTES Brugairolles

BALADE GOURMANDE SPÉCIALE FÊTES

Chemin de Moscou Brugairolles Aude

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Une parenthèse hors du temps…

Partez pour une balade guidée dans nos chais, ponctuée de pauses gourmandes où nos vins seront sublimés par de délicates bouchées salées imaginées par le restaurant Côté Resto. Un moment sensoriel, entre nature, gastronomie et plaisir gustatif

.

Chemin de Moscou Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 64 14 boutique@domainegayda.com

English :

A timeless interlude?

Join us for a guided tour of our cellars, punctuated by gourmet breaks where our wines will be enhanced by delicate savoury bites created by the Côté Resto restaurant. A sensory moment, between nature, gastronomy and gustatory pleasure

