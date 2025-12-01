BALADE GOURMANDE SPÉCIALE FÊTES Brugairolles
BALADE GOURMANDE SPÉCIALE FÊTES
Chemin de Moscou Brugairolles Aude
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-20 11:00:00
2025-12-20
Une parenthèse hors du temps…
Partez pour une balade guidée dans nos chais, ponctuée de pauses gourmandes où nos vins seront sublimés par de délicates bouchées salées imaginées par le restaurant Côté Resto. Un moment sensoriel, entre nature, gastronomie et plaisir gustatif
Chemin de Moscou Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 64 14 boutique@domainegayda.com
English :
A timeless interlude?
Join us for a guided tour of our cellars, punctuated by gourmet breaks where our wines will be enhanced by delicate savoury bites created by the Côté Resto restaurant. A sensory moment, between nature, gastronomy and gustatory pleasure
