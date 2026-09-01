Balade gourmande sur la piste du granit Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte

Informations pratiques

Saulxures-sur-Moselotte

Balade gourmande sur la piste du granit

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Balade gourmande sur la piste du granit. Parcours de 8km avec plusieurs arrêts gustatifs, mise en avant des produits locaux et jeux. La fin de la balade est marquée par la visite de l’église et par un grand concert à l’église dans le cadre des Journées du Patrimoine. Une journée à partager entre amis ou en famille. Renseignements et inscription auprès de la médiathèque.Tout public

18 .

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

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English :

A gourmet walk along the Granite Trail. An 8-kilometer route featuring several culinary stops, showcasing local products, and games. The walk concludes with a tour of the church and a large concert at the church as part of Heritage Days. A day to enjoy with friends or family. For more information and to register, contact the media center.

L’événement Balade gourmande sur la piste du granit Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-08-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES