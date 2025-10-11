BALADE GOURMANDE Rue Haute Vacquiers

BALADE GOURMANDE Rue Haute Vacquiers samedi 11 octobre 2025.

BALADE GOURMANDE

Rue Haute DÉPART DE L’EGLISE DE VACQUIERS Vacquiers Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:15:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Découvrez les saveurs et savoir-faire des vignerons et artisans du territoire frontonnais au fil d’une balade rythmée d’étapes gastronomiques hautes en couleurs.

1ER ARRÊT ENTRÉE

Traiteur Kantine Kréol et Domaine Roumagnac

Verrine avocat saumon, paté poulet, petit pain au thon à l’antillaise

2ÈME ARRÊT PLAT

Restaurant Les Sens Ciel et Domaine des Pradelles

Tajine de poulet aux légumes et fruits secs accompagné de sa semoule aux épices douces

3ÈME ARRÊT FROMAGE / DESSERT

Ferme des Fabres, pâtisserie Lucchini et Domaine Plaisance-Penavayre

Plateau de fromages, tartelette poire-chocolat

14,7 km

Départ de l’église de Vacquiers

3 créneaux de départ 9h15, 9h30 et 9h45 16 .

Rue Haute DÉPART DE L’EGLISE DE VACQUIERS Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie

English :

Discover the flavors and expertise of the region?s winegrowers and craftsmen on a stroll punctuated by colorful gastronomic stops.

German :

Entdecken Sie auf einem Spaziergang mit farbenfrohen gastronomischen Stationen die Geschmäcker und das Know-how der Winzer und Handwerker des Frontonnais-Gebiets.

Italiano :

Scoprite i sapori e il savoir-faire dei viticoltori e degli artigiani della regione di Frontone in una passeggiata punteggiata da colorate soste gastronomiche.

Espanol :

Descubra los sabores y el saber hacer de los viticultores y artesanos de la región del frontón en un paseo salpicado de coloridas paradas gastronómicas.

L’événement BALADE GOURMANDE Vacquiers a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE