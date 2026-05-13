Vauchonvilliers

Balade gourmande

Place de la Mairie Vauchonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

C’est parti pour la balade gourmande proposée par le Comité des Fêtes de Vauchonvilliers !

Cette année encore, deux nouveaux parcours de 8 km et 14 km s’offrent à vous avec 3 ravitaillements pour découvrir des produits locaux. Les festivités se poursuivront avec un traditionnel repas champêtre (brochettes de poulet, frites, fromage salade et dessert). Départ prévu entre 8h30 et 9h30.

Chiens tenus en laisse autorisés, poussette possible sur le 8 km.

Sur inscription avant le 8 juin. 10 .

Place de la Mairie Vauchonvilliers 10140 Aube Grand Est +33 7 81 52 89 34 vauchonvilliers.cdf@gmail.com

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English :

L’événement Balade gourmande Vauchonvilliers a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne