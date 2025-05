Balade gourmande, vigneronne et patrimoniale – Opéra Grand Avignon Avignon, 7 juin 2025 15:30, Avignon.

Balade gourmande, vigneronne et patrimoniale Samedi 7 juin, 17h30 Opéra Grand Avignon 55 euros pour les adultes et 20 euros pour les enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-07T17:30:00+02:00 – 2025-06-07T23:00:00+02:00

Fin : 2025-06-07T17:30:00+02:00 – 2025-06-07T23:00:00+02:00

Un rendez-vous patrimonial et gastronomique dans les rues et monuments d’Avignon, balade avec les vignerons de Plan de Dieu et les Compagnons des Côtes-du-Rhône, un parcours avec des étapes gourmandes dans des lieux insolites. Informations et réservations : www.cdcdr.fr

Opéra Grand Avignon Place de l’Horloge, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490142640 http://www.operagrandavignon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-compagnons-des-cotes-du-rhone/evenements/la-balade-gourmande-et-patrimoniale-a-avignon-2025 »}] [{« link »: « http://www.cdcdr.fr »}]

