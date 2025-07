Balade gourmande Parking des départs canoës Voutezac

Parking des départs canoës Le Saillant Voutezac Corrèze

Début : 2025-07-10 09:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Parcours commenté facile et accessible de 4km qui permet de découvrir la Chapelle du Saillant et ses vitraux, le Vieux Saillant et d’aller sous les vignes des Coteaux de la Vézère (beau panorama sur la vallée de la Vézère).

Deux pauses gourmandes

– Epicerie du Saillant en début de parcours, dégustation de jus de pomme et de produits (très !) locaux

– Cave des Coteaux de la Vézère en fin de parcours, dégustation de vin pour les plus grands et de jus de fruit pour les plus jeunes, en compagnie d’un(e) employé(e) de la cave qui pourra répondre aux questions et présenter leurs produits.

Retour aux voitures vers 12h.

Prix 16€ par adulte, 12€ par enfant (-18 ans, sans dégustation de vin). .

Parking des départs canoës Le Saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54

