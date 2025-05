BALADE GOURMANDE (VTT, VAE) – Villegly, 14 juin 2025 08:30, Villegly.

Aude

BALADE GOURMANDE (VTT, VAE) Place de l’Arounel Villegly Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 08:30:00

fin : 2025-06-14 13:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Avec la Balade Gourmande, partez à la découverte des artisans du goût qui font vivre le territoire et mettent en avant les bons produits du terroir !

Un parcours ouvert à tous, d’une trentaine de kilomètres avec un dénivelé réduit de 260m de D+, mélengeant de la route, de petits sentiers et de la piste le long du Canal du Midi !

Commencez votre journée avec un petit-déjeuner chez Pains & Pots à Villallier avant de continuer dans les sucreries avec la visite de la Chocolaterie Nougalet à Trèbes.

L’heure de l’apéritif approchant, direction le Domaine des Pères à Trèbes pour découvrir leur gamme d’olives et d’huiles.

En remontant sur Villegly, petit arrêt à Bagnoles au Domaine Le Clos d’Aimé pour déguster, avec modération, différentes cuvées du vignobles.

A quelques mètres du village de Cap Nore, rendez-vous à la Boucherie chez Arnaud pour un dernier stop gourmandise avec une belle assiette apéro !

Attention, les places sont limitées !

Balade en VTC, VTT, VTT-AE, Gravel

.

Place de l’Arounel

Villegly 11600 Aude Occitanie +33 4 50 23 19 58 contact@capnore.com

English :

With the Balade Gourmande, set off to discover the artisans of taste who bring the region to life and showcase local produce!

The route is open to all, covering some 30km with a low gradient of 260m D+, and combining roads, footpaths and trails along the Canal du Midi!

Start your day with breakfast at Pains & Pots in Villallier, before continuing with a visit to Chocolaterie Nougalet in Trèbes.

As aperitif time approaches, we head for Domaine des Pères in Trèbes to discover their range of olives and oils.

On the way back up to Villegly, we stop off in Bagnoles at Domaine Le Clos d?Aimé to sample, in moderation, a range of wines from the vineyards.

A few meters from the village of Cap Nore, head to Boucherie chez Arnaud for a final gourmet stop with a delicious aperitif platter!

Places are limited!

ATV, MTB, ATV-EA, Gravel rides

German :

Entdecken Sie auf der Balade Gourmande die Geschmacksspezialisten, die die Gegend beleben und die guten Produkte der Region in den Vordergrund stellen!

Die Strecke ist für alle offen und führt über 30 km mit einem geringen Höhenunterschied von 260 m D+. Sie besteht aus Straßen, kleinen Pfaden und Wegen entlang des Canal du Midi!

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Frühstück bei Pains & Pots in Villallier, bevor es mit einem Besuch der Chocolaterie Nougalet in Trèbes süß weitergeht.

Wenn es Zeit für einen Aperitif ist, fahren Sie zur Domaine des Pères in Trèbes, um deren Oliven- und Ölsortiment zu entdecken.

Auf dem Weg nach Villegly halten Sie in Bagnoles bei der Domaine Le Clos d’Aimé, um die verschiedenen Weine des Weinguts in Maßen zu probieren.

Nur wenige Meter vom Dorf Cap Nore entfernt können Sie in der Boucherie chez Arnaud einen letzten Schlemmerstopp mit einem Aperitifteller einlegen!

Achtung, die Plätze sind begrenzt!

Ausflüge mit dem Mountainbike, Mountainbike, Mountainbike-AE, Gravel

Italiano :

Con la Balade Gourmande, partite alla scoperta dei gustosi artigiani che animano la regione e ne presentano i deliziosi prodotti locali!

Il percorso, aperto a tutti, si snoda su una trentina di chilometri, con un dislivello minimo di 260 metri e un mix di strade, sentieri e piste lungo il Canal du Midi!

Iniziate la giornata con una colazione da Pains & Pots a Villallier, prima di proseguire con una visita alla Chocolaterie Nougalet a Trèbes.

All’ora dell’aperitivo, recatevi al Domaine des Pères di Trèbes per scoprire la sua gamma di olive e oli.

Sulla via del ritorno a Villegly, fermatevi a Bagnoles presso il Domaine Le Clos d’Aimé per una degustazione moderata di diverse annate di vigneti.

A pochi metri dal villaggio di Cap Nore, recatevi alla Boucherie chez Arnaud per un’ultima sosta gastronomica con un delizioso aperitivo al piatto!

I posti sono limitati!

Mountain bike, mountain bike, mountain bike-EA, Gravel

Espanol :

Con la Balade Gourmande, vaya a descubrir a los sabrosos artesanos que dan vida a la región y dan a conocer sus deliciosos productos locales

El recorrido, abierto a todos, es de una treintena de kilómetros con un desnivel de 260 m y una mezcla de carreteras, senderos y pistas a lo largo del Canal du Midi

Comience el día desayunando en Pains & Pots, en Villallier, antes de continuar con una visita a la Chocolatería Nougalet, en Trèbes.

A la hora del aperitivo, diríjase al Domaine des Pères en Trèbes para descubrir su gama de aceitunas y aceites.

De regreso a Villegly, deténgase en Bagnoles, en el Domaine Le Clos d’Aimé, para disfrutar de una cata moderada de diferentes cosechas de los viñedos.

A pocos metros del pueblo de Cap Nore, diríjase a la Boucherie chez Arnaud para una última parada gastronómica con un delicioso plato de aperitivo

Plazas limitadas

Bicicleta de montaña, BTT, BTT-EA, Gravel

