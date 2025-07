Balade goûter à poney Saint-Julien-Chapteuil

Balade goûter à poney Saint-Julien-Chapteuil lundi 7 juillet 2025.

Balade goûter à poney

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Mardi 2025-07-07 14:30:00

fin : 2025-08-22 16:30:00

2025-07-07

À poney, tenu en main par un accompagnant, explorez la forêt

et ses trésors lors d’une balade agrémentée d’un goûter tiré du sac.

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

On a pony, held in hand by a companion, explore the forest

and its treasures on a ride with a packed lunch.

German :

Erkunden Sie den Wald auf einem Pony, das von einer Begleitperson an der Hand gehalten wird

und seine Schätze bei einem Spaziergang, der mit einem kleinen Imbiss aus der Tasche abgerundet wird.

Italiano :

In sella a un pony, tenuti per mano da un accompagnatore, esplorate la foresta e i suoi tesori

e i suoi tesori durante una passeggiata con pranzo al sacco.

Espanol :

En poni, de la mano de un acompañante, explore el bosque

y sus tesoros en un paseo con almuerzo para llevar.

