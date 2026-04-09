Lucé-sous-Ballon

Balade Greeters À la rencontre des métiers d’autrefois au tour du chanvre avec Marie-Paule

Place de l’église Lucé-sous-Ballon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-06-18 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-17

Le chanvre est une plante qui a façonné les paysages du Saosnois, mais aussi celui de villages ou villes comme Mamers.

Marie-Paule aime l’histoire locale, la généalogie et elle collectionne les cartes postales anciennes de son village natal, Marolles les Braults, mais aussi des activités et métiers d’antan.

Pour vous faire découvrir cette plante extraordinaire qu’est le Chanvre, elle vous propose de vous raconter sa culture, son exploitation au pied d’un lieu unique en Sarthe, le four à chanvre double de Lucé sous Ballon.

RDV à 10h, place de l’église à Lucé sous Ballon.

Inscriptions nécessaires à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 car les places sont limitées Gratuit. .

Place de l’église Lucé-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Hemp is a plant that has shaped the landscapes of the Saosnois region, but also that of villages and towns like Mamers.

L’événement Balade Greeters À la rencontre des métiers d’autrefois au tour du chanvre avec Marie-Paule Lucé-sous-Ballon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois