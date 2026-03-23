Balade Greeters Découverte d’Argentan

Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Regarder ensemble, partager vos impressions, vos découvertes et vos connaissances, c’est ce que Catherine vous invite à faire lors d’une balade dans Argentan. Depuis la gare jusqu’à l’hôpital, elle va vous faire découvrir des bâtiments industriels ou art déco, un quartier caractéristique de la reconstruction ou des bâtiments historiques rénovés de façon contemporaine. Cette balade se fera les yeux grands ouverts et le nez en l’air pour permettre, bien sûr, de belles rencontres !

Le coup de cœur de Catherine plusieurs bâtiments argentanais, intéressants sur le plan esthétique tout autant que par ce qu’ils nous disent de la ville d’hier et d’aujourd’hui.

> Inscription obligatoire (limité à 6 personnes)

> Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation .

Argentan 61200 Orne Normandie

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English : Balade Greeters Découverte d’Argentan

L’événement Balade Greeters Découverte d’Argentan Argentan a été mis à jour le 2026-03-23 par Terres d’Argentan Intercom