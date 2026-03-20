Balade Greeters Découverte du quartier Saint-Martin Argentan
Balade Greeters Découverte du quartier Saint-Martin Argentan samedi 30 mai 2026.
Balade Greeters Découverte du quartier Saint-Martin
Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Passionnée d’histoire et de patrimoine, je vous invite à découvrir, la ville qui m’a vu grandir Argentan.
Je vous propose de flâner ensemble dans le quartier Saint-Martin, d’admirer ses bâtiments, ses hôtels particuliers, son ancienne abbaye,…Mais aussi, de partager quelques anecdotes d’histoire locale.
> Inscription obligatoire (limité à 6 personnes)
> Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation .
Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 24 58 65 78
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English : Balade Greeters Découverte du quartier Saint-Martin
L’événement Balade Greeters Découverte du quartier Saint-Martin Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom