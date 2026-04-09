Saint-Vincent-des-Prés

Balade Greeters En avant la musique !

Place de l’Eglise Saint-Vincent-des-Prés Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:30:00

fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15

Philippe est un bon vivant qui aimé particulièrement la musique, et notamment La Musique de Saint Vincent des Prés.

Un village et une formation musicale… Toute une histoire que Philippe vous invite à découvrir… La longue vie de la Musique de Saint Vincent toujours très active, avec des lieux mythiques du village, des anecdotes autour des bals, fêtes populaires ou défilés !

Rdv à 14h30 à St Vincent des Près, place de l’église.

Inscriptions nécessaires à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 du fait du nombre de places limitées Gratuit. .

Place de l’Eglise Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Philippe is a bon vivant who particularly likes music, and in particular La Musique de Saint Vincent des Prés.

L’événement Balade Greeters En avant la musique ! Saint-Vincent-des-Prés a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois