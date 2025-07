Balade guidée à la chapelle Saint-Jean et au Passage Musée de la fraise et du patrimoine Plougastel-Daoulas

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16 11:30:00

2025-07-16

Le mercredi, participez aux visites patrimoniales de la presqu’île. Partez à la découverte du riche patrimoine de Plougastel. Deux temps forts rythment la journée une chapelle différente chaque mercredi, et un site naturel et/ou historique l’après-midi.

Nichée dans un écrin de verdure, la chapelle Saint-Jean dévoile son charme discret et son histoire locale. Laissez-vous guider à travers ses éléments architecturaux et ses traditions.

Baladez-vous en compagnie d’une guide dans le village du Passage à Plougastel. Visitez sa chapelle, partez sur les traces de ce lieu emblématique du transport maritime à Plougastel et profitez des commentaires et du paysage.

Infos pratiques :

Chapelle ST JEAN de 10h30 à 11h30. Le Passage de 15h à 16h

Tarif 5 euros par animation.

A régler en amont dans notre boutique, au 6, rue de l’église à Plougastel. Le rendez-vous pour l’animation se fait directement sur site.

Réservation obligatoire au minima 24h avant l’animation contact.musee.fraise@gmail.com,, par téléphone au 02.98.40.21.18 / 06 51 55 20 78 ou directement au point du musée au BIT de l’Office de Tourisme de Plougastel (entrée rue Louis Nicolle). Conseillé à partir de 8 ans. .

Musée de la fraise et du patrimoine 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

