BALADE GUIDEE A la découverte des moules de Bouchots Fort-Mahon-Plage

BALADE GUIDEE A la découverte des moules de Bouchots

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-22 2026-03-28 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-15 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-30 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-21 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-22

Au départ de Quend Plage

Découverte de la mytiliculture, rencontre avec un mytiliculteur et présentation virtuelle du centre de purification du Crotoy.

On aime découvrir la plage sous une autre facette et faire plein de belles découvertes.

Votre guide Odile, la plus jeune de nos guides et son caractère enthousiaste, son énergie et son amour pour la nature.

Équipement à prévoir chaussures de marche, vieilles baskets ou bottes, une tenue adaptée aux conditions météo, un encas et une bouteille d’eau.

La réservation en ligne est bloquée 12h avant l’heure de la sortie. Pour toutes inscriptions, merci de contacter directement l’Office de tourisme au 03 22 23 36 00 ou contact@fortmahon-tourisme.com

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrits. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la vieille de la prestation et cette dernière sera remboursée.

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Leaving from Quend Plage

Discover mussel farming, meet a mussel farmer and take a virtual tour of the purification center at Le Crotoy.

We love: discovering the beach from another angle and making lots of great discoveries.

Your guide: Odile, the youngest of our guides, with her enthusiasm, energy and love of nature.

Equipment to bring: walking shoes, old sneakers or boots, weather-appropriate clothing, a snack and a bottle of water.

Online booking is blocked 12 hours before the outing time. To register, please contact the Tourist Office directly on 03 22 23 36 00 or contact@fortmahon-tourisme.com

A minimum of 6 people must register for the tour. If this is not the case, the guided tour will be cancelled the day before the service is due to take place, and the latter will be reimbursed.

L’événement BALADE GUIDEE A la découverte des moules de Bouchots Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-21 par OT DE FORT MAHON