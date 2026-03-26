Balade guidée A la rencontre des insectes

1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Papillons, coléoptères, abeilles, sauterelles… Cette sortie invite petits et grands à observer les insectes dans leur milieu naturel et à découvrir le petit peuple qui vit au coeur des plantes.

À travers des temps de recherche et d’observation, nous explorerons les liens étroits entre faune et flore chaque plante peut abriter ou attirer des insectes spécifiques, formant un réseau d’interactions essentiel à l’équilibre des écosystèmes.

L’animation permettra également de découvrir les grandes familles d’insectes, leurs modes de vie et leurs rôles dans la nature. Une sortie ludique et pédagogique pour éveiller la curiosité et le sens de l’observation dès le plus jeune âge. .

1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade guidée A la rencontre des insectes

L’événement Balade guidée A la rencontre des insectes Saint-Germain-de-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais