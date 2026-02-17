Balade guidée : Au cœur de l’histoire de Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin

Balade guidée : Au cœur de l’histoire de Gassin

Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var

Début : Lundi 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-06-29 17:30:00

2026-04-06 2026-09-07

L’office de tourisme vous propose de partir à la découverte du patrimoine historique du village de Gassin. Cette visite guidée vous conduit par les ruelles pavées à observer les remparts, les puits, la porte sarrazine et l’église du XVIe siècle.

English : Guided walk At the heart of Gassin’s history

The tourist office invites you to explore the historical heritage of the village of Gassin. This guided tour takes you through the cobbled streets to observe the old walls, the wells, the Saracen gate and the 16th century church.

