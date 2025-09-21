Balade guidée au cœur d’un village en grès rose Dossenheim Dossenheim-sur-Zinsel

Point de départ : salle de la zinsel, rue du stade

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Découvrez un village à l’architecture façonnée par la pierre locale. Cette promenade guidée invite à observer façades, ruelles et bâtiments dans un cadre rural authentique.

Dossenheim 67330, Dossenheim sur Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est 03.88.70.04.45 Dossenheim, village alsacien où domine le grès rose des Vosges.

Dossenheim‑sur‑Zinsel est une commune alsacienne située dans le Bas‑Rhin, dans un cadre naturel préservé au pied des Vosges du Nord et sur les rives de la Zinsel du Sud.

Le village se distingue par son habitat typiquement rural, alternant vergers, forêts de feuillus et maisons à colombages.

