Balade guidée au Parc Floral, Parc Floral de La Source, Orléans

Informations pratiques

Balade guidée au Parc Floral 19 et 20 septembre Parc Floral de La Source Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre 2026.

A cette occasion, nous vous convions à une balade à la découverte de la biodiversité du Parc, en compagnie de notre jardinier en chef !

Ce week-end, profitez également de l’occasion pour découvrir la Glacière et la Petite Chapelle, monuments emblématiques du Parc Floral.

¤ Balade à la découverte de la biodiversité du Parc Floral.

Nous vous convions à une balade à la découverte de la biodiversité du Parc, en compagnie de notre jardinier en chef ! Samedi et dimanche à 15h30, rdv au potager

¤ Visitez la Glacière, cet édifice souterrain du début du XVIIIe siècle édifié par Lord Bolingbroke :

Dans le sous-bois, tout près du mur d’enceinte du Parc Floral, empruntez l’escalier pour descendre dans le tunnel voûté de la glacière construite au début du XVIIIe siècle et admirez à son extrémité l’édifice dans lequel était stockée la glace à cette époque. Glacière exceptionnellement ouverte les deux jours, de 14h à 18h en visite libre

¤ Visitez la Chapelle :

Cet ancien édifice religieux, édifié au 18e siècle, est désormais désacralisé. Depuis 2020, il accueille en son sein une série de vitraux conçus par l’artiste par Pierre ZANZUCCHI. Chapelle ouverte toute la journée

INFORMATIONS

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre 2026

¤ Entrée gratuite tout le week-end

¤ Horaires du Parc Floral : 10h – 19h (dernière entrée à 18h)

¤ Plus d’infos au 02.38.49.30.00

Parc Floral de La Source Avenue du Parc-Floral, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 49 30 00 http://www.parcfloraldelasource.com À Orléans, ce parc paysager de 35 hectares, détenteur du label « Jardin remarquable », accueil en son centre la naissance du Loiret, petit affluent de la Loire. Jardin d’iris, roseraie, rocaille, potager, jardin de dahlias, jardin asiatique, jardin tropical, rubans de vivaces, collection de pélargoniums, présentation de fuchsias, parc animalier, oiseaux exotiques, serre aux papillons et aire de jeux pour nos jeunes visiteurs sont autant d’espaces à découvrir et à redécouvrir au fil des saisons. Accès-stationnement : Parkings gratuits, pistes cyclables depuis le centre ville, accès tram et bus. Services : consignes gratuites, prêt de fauteuils roulants dans la limite des stocks disponibles

Venez découvrir la Glacière et la Petite Chapelle, monuments emblématiques du Parc Floral.

©LudovicLethot