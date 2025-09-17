Balade guidée Autour des lichens , connaissance et science participative Les Arques

Balade guidée Autour des lichens , connaissance et science participative Les Arques mercredi 17 septembre 2025.

Balade guidée Autour des lichens , connaissance et science participative

Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 09:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Des animations y sont régulièrement organisées.

Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Des animations y sont régulièrement organisées. .

Les Arques 46250 Lot Occitanie

English :

Espaces Naturels Sensibles (ENS) are remarkable but fragile ecological reservoirs that benefit from a management and enhancement program run by the Lot department, in partnership with local authorities and other stakeholders.

Activities are organized on a regular basis.

German :

Die Espaces Naturelles Sensibles (ENS) sind bemerkenswerte, aber empfindliche ökologische Reservoirs, die von einem Verwaltungs- und Aufwertungsprogramm profitieren, das vom Département Lot in Partnerschaft mit den lokalen Gebietskörperschaften und verschiedenen Akteuren durchgeführt wird.

In diesen Gebieten werden regelmäßig Veranstaltungen organisiert.

Italiano :

Gli Espaces Naturels Sensibles (ENS) sono notevoli ma fragili serbatoi ecologici che beneficiano di un programma di gestione e valorizzazione gestito dal dipartimento del Lot, in collaborazione con le autorità locali e altri soggetti interessati.

Le attività sono organizzate regolarmente.

Espanol :

Los Espacios Naturales Sensibles (ENS) son reservas ecológicas notables pero frágiles que se benefician de un programa de gestión y valorización dirigido por el departamento de Lot, en colaboración con las autoridades locales y otras partes interesadas.

Se organizan actividades con regularidad.

L’événement Balade guidée Autour des lichens , connaissance et science participative Les Arques a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT46