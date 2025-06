Balade guidée autour du Lac entre le restaurant la Plage et le camping Vaivre-et-Montoille 2 juillet 2025 09:00

Haute-Saône

Balade guidée autour du Lac entre le restaurant la Plage et le camping 20 Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Début : 2025-07-02 09:00:00

fin : 2025-07-16 10:30:00

2025-07-02

2025-07-16

2025-07-30

2025-08-13

Partez pour une balade guidée autour du lac de Vesoul-Vaivre les mercredis 2, 16, 30 juillet et 13 août, de 9h à 10h30.

Une promenade entre nature et patrimoine pour découvrir l’histoire du site, son aménagement, ses usages passés et présents, ainsi que la richesse de son environnement.

La balade ne fait pas le tour complet du lac. .

entre le restaurant la Plage et le camping 20 Avenue des Rives du Lac

Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

