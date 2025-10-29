BALADE GUIDÉE AVEC LA LPO SPECIALE HALLOWEEN Montagnac

BALADE GUIDÉE AVEC LA LPO SPECIALE HALLOWEEN Montagnac mercredi 29 octobre 2025.

BALADE GUIDÉE AVEC LA LPO SPECIALE HALLOWEEN

Avenue André Bringuier Montagnac Hérault

Pendant les vacances de la Toussaint, la cave coopérative Les Vignerons Montagnac Domitienne, en partenariat avec la LPO, invite les familles à une balade guidée spéciale Halloween au cœur de notre vignoble.

Rendez-vous le mercredi 29 octobre à 13h30 (coordonnées GPS 43°27’12.3 N 3°29’37.5 E). Retour vers 16h30 au caveau de Montagnac pour une dégustation de vins et un goûter spécial Halloween pour les enfants !

Au programme

• Une sortie en plein air pour découvrir la faune et la flore autour de nos vignes,

• Des histoires fascinantes sur les chauves-souris et les gîtes que nous leur avons installés,

• Les enfants (comme les adultes) sont encouragés à venir déguisés sorcières, vampires, fantômes… plus on est monstrueux, plus c’est amusant !

Une activité idéale pour profiter des vacances de la Toussaint en famille, alliant nature, découvertes et gourmandises.

Réservations obligatoires (places limitées) 06.98.66.77.13 .

Avenue André Bringuier Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 24 03 74 caveaumontagnac@vigneronsmd.com

English :

During the All Saints’ Day vacations, the cooperative winery Les Vignerons Montagnac Domitienne, in partnership with the LPO, invites families to a special Halloween guided tour of our vineyards.

German :

Während der Allerheiligenferien lädt die Genossenschaftskellerei Les Vignerons Montagnac Domitienne in Zusammenarbeit mit dem LPO Familien zu einem geführten Spaziergang speziell zu Halloween durch unsere Weinberge ein.

Italiano :

Durante le festività di Ognissanti, la cooperativa Les Vignerons Montagnac Domitienne, in collaborazione con la LPO, invita le famiglie a partecipare a una speciale visita guidata di Halloween nei nostri vigneti.

Espanol :

Durante las vacaciones de Todos los Santos, la cooperativa Les Vignerons Montagnac Domitienne, en colaboración con la LPO, invita a las familias a participar en una visita guiada especial de Halloween por nuestros viñedos.

