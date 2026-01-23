Balade guidée Balade guidée sur le Sentier métropolitain de GrandAngoulême PAH Abbaye de la Couronne La Couronne
Balade guidée Balade guidée sur le Sentier métropolitain de GrandAngoulême PAH Abbaye de la Couronne La Couronne samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21 09:45:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
2026-03-21
Partez pour une journée de découverte mêlant balade nature, patrimoine et spectacle.
Abbaye de la Couronne 25 rue Léonard-Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Set off for a day of discovery combining nature walks, heritage and entertainment.
